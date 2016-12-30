Рейс Дубай — Екатеринбург сел в Челябинске из-за снежной бури

Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря екатеринбургского аэропорта Кольцово Дмитрий Тюхтин.

«Самолет, летевший из Дубая в Екатеринбург, совершил незапланированную посадку в аэропорту Челябинска. Лайнер в небе над Уралом попал в снежную бурю, в ближайшее время самолет с пассажирами продолжит свой путь до Екатеринбурга. Пострадавших нет», — сообщил он.