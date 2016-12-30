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08:06 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Рейс Дубай — Екатеринбург сел в Челябинске из-за снежной бури

ЧЕЛЯБИНСК, 30 декабря, РИА ФедералПресс. Самолет авиакомпании Fly Dubai, следовавший из Дубая в Екатеринбург, незапланированно приземлился в Челябинске, так как попал в снежную бурю.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря екатеринбургского аэропорта Кольцово Дмитрий Тюхтин.

«Самолет, летевший из Дубая в Екатеринбург, совершил незапланированную посадку в аэропорту Челябинска. Лайнер в небе над Уралом попал в снежную бурю, в ближайшее время самолет с пассажирами продолжит свой путь до Екатеринбурга. Пострадавших нет», — сообщил он.

Согласно онлайн-табло Кольцово, рейс задерживается. Время прибытия, которое указано на табло, — 15:30.

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