Рейс Дубай — Екатеринбург сел в Челябинске из-за снежной бури
ЧЕЛЯБИНСК, 30 декабря, РИА ФедералПресс. Самолет авиакомпании Fly Dubai, следовавший из Дубая в Екатеринбург, незапланированно приземлился в Челябинске, так как попал в снежную бурю.
ЧЕЛЯБИНСК, 30 декабря, РИА ФедералПресс. Самолет авиакомпании Fly Dubai, следовавший из Дубая в Екатеринбург, незапланированно приземлился в Челябинске, так как попал в снежную бурю.
Об этом передает ТАСС со ссылкой на
«Самолет, летевший из Дубая в Екатеринбург, совершил незапланированную посадку в аэропорту Челябинска. Лайнер в небе над Уралом попал в снежную бурю, в ближайшее время самолет с пассажирами продолжит свой путь до Екатеринбурга. Пострадавших нет», — сообщил он.
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