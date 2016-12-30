Два жителя Омска ограбили знакомого и заточили его в погребе

Первомайский районный суд вынес приговор 34-летнему Алексею Гнедину и 20-летнему Ивану Апарину. Двух омичей, в биографиях которых уже есть судимости, признали виновными в грабеже с применением не опасного для здоровья насилия. Дополнительно суд признал Гнедина виновным в ещё одном преступлении — незаконном лишении человека свободы.

Как сообщает прокуратура Омской области, преступление произошло 17 марта. Во дворе частного дома на улице 5-й Северной Гнедин и Апарин ограбили своего знакомого, который зашёл в гости. Они насильственно отняли у мужчины золотое кольцо, верхнюю одежду и мобильный телефон. Чтобы гость не заявил в полицию, Гнедин затащил его в погреб частного дома и запер. Знакомому пришлось пять часов просидеть под замком, пока обидчики не потеряли бдительность. Воспользовавшись ситуацией, гость сбежал и обратился за помощью в полицию.

Полицейские вернули потерпевшему его вещи. Правда, кольцо уже успело «уйти на сторону». Но Апарин возместил знакомому стоимость украшения в полном объёме.

Свою вину Гнедин и Апарин признали частично. В итоге суд приговорил Алексея Гнедина к четырём годам и двум месяцам, а Ивана Апарина — к трём годам колонии общего режима.