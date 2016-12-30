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07:29 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Полиция сообщила подробности гибели детей во время пожара в Киеве

По предварительной информации, в то время внутри находилось пятеро детей из разных семей. Четверо из них погибли на пожаре, а еще одна 12-летняя девочка успела спастись.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Полиция начала уголовное производство по факту пожара в Киеве, при котором погибли четверо детей? сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Киеве.

Информацию об инциденте правоохранители получили вызов в 12:26 четверга и немедленно выехали по адресу.

«Правоохранители установили, что в доме, который загорелся, проживала супружеская пара. По предварительной информации, в то время внутри находилось пятеро детей из разных семей. Четверо из них погибли на пожаре, а еще одна 12-летняя девочка успела спастись. Взрослых хозяев дома не было, дети оставались без присмотра», — говорится в сообщении.

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По словам соседей, возгорание произошло по неизвестным пока причинам.

Следственный отдел Днепровского управления полиции внес сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 («Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия») Уголовного кодекса Украины.

Ранее пресс-служба ГСЧС Украины сообщила, что во время пожара в жилом частном доме погибли четыре ребенка.

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