Полиция сообщила подробности гибели детей во время пожара в Киеве

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Полиция начала уголовное производство по факту пожара в Киеве, при котором погибли четверо детей? сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Киеве.

Информацию об инциденте правоохранители получили вызов в 12:26 четверга и немедленно выехали по адресу.

«Правоохранители установили, что в доме, который загорелся, проживала супружеская пара. По предварительной информации, в то время внутри находилось пятеро детей из разных семей. Четверо из них погибли на пожаре, а еще одна 12-летняя девочка успела спастись. Взрослых хозяев дома не было, дети оставались без присмотра», — говорится в сообщении.