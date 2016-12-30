Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Как выжить в офисе в следующем году: готовимся
Предупреждение, которое Лавров вынес Керри по телефону
Как отмечали Новый год в СССР
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Работающих россиян ждут новые проверки
Приемные дети в звездных семьях
В России запретят выписывать детей из квартир
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
"Громадное PR-фиаско": эксперт о крушении Ту-154
"Черный ящик" Ту-154: СМИ о разговоре пилотов
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
10 лучших материалов года по версии читателей «Здоровья Mail.Ru»
Как выжить в офисе в следующем году: готовимся
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
12Умер Джордж Майкл
10«Мин нет»
10Общероссийская елка в Кремле
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
07:52 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Мужчина под дулом пистолета заставил подростка копать себе могилу

Будучи пьяным злоумышленник поссорился с подростками и заставил одного из них копать «себе и своим друзьям» могилу в лесу, рассказали в суде Новосибирского района. Будучи пьяным злоумышленник поссорился с подростками и заставил одного из них копать «себе и своим друзьям» могилу в лесу, рассказали в суде Новосибирского района.

Источник: Вести - Новосибирск

Мужчина под дулом пистолета заставил подростка копать себе могилу, об этом говорится на сайте Новосибирского района.

23 июля 2016 года двое подростков на мопеде приехали в жилую зону, там находился пьяный мужчина. Ему не понравилось, что мопед шумит, он сделал замечание. Разгорелся конфликт. Мужчина пригрозил парням пневматическим пистолетом «МР-654 К» и заявил: «Я сейчас вас всех здесь перестреляю!».

Разъярённый мужчина приставил пистолет к виску одного из подростков и вывел его в лес и заявил: «Копай себе и своим друзьям могилу!».

В дальнейшем конфликт удалось уладить, но дело все равно дошло до суда.

Злоумышленника судили по ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Суд вынес приговор — 200 часов обязательных работ, а вещественное доказательство — пистолет модели «МР-654К», постановили уничтожить.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Мужчина под дулом пистолета заставил подростка копать себе могилу
Трамп отреагировал на новые санкции США против России
Крупнейшие банки спишут долги погибших в катастрофе Ту-154
Выдворяемые из США дипломаты РФ не могут купить билеты в Москву
Задержаны все подозреваемые в нападении на служащих Росгвардии
Посол России в Израиле госпитализирован в Тель-Авиве
На угольной шахте в Индии 60 человек оказались под завалами
Россия проиграла второй поединок на молодежном ЧМ по хоккею
Спорт
Волшебник Бердыев, кокаин Еременко: кто удивил в уходящем году Провожая високосный год, рассказываем о людях в российском футболе, которые больше других удивили нас в 2016-м
Авто
Новый кроссовер Mitsubishi: первое фото без камуфляжа Автомобилист из Страны восходящего солнца заметил на дороге и сфотографировал неизвестный паркетник японской марки
Hi-Tech
В России обнаружен неанонсированный смартфон Металлический смартфон с двойной камерой и новым 8-ядерным Qualcomm до официального анонса
Кино
Актер продал своего «Серебряного медведя» из-за нищеты Сербский актер Назиф Муич получил приз Берлинского кинофестиваля в 2013 году за лучшую мужскую роль
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Минстрой запустит в Крыму «нормальную ипотеку»
В России запретят выписывать детей из квартир
Объединение Петербурга и Ленобласти не состоится
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Сергей Безруков признал своих внебрачных детей Актер откровенно рассказал об отношениях с бывшей женой.
Попмеханика
Восковая депиляция в видеосъёмке 28 тысяч кадров в секунду
10 последствий вымирания пчёл
Разрушенный землетрясением старинный город, снятый дроном
Яд кораллового полоза вызывает мучительную смерть
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь