Мужчина под дулом пистолета заставил подростка копать себе могилу, об этом говорится на сайте Новосибирского района.

23 июля 2016 года двое подростков на мопеде приехали в жилую зону, там находился пьяный мужчина. Ему не понравилось, что мопед шумит, он сделал замечание. Разгорелся конфликт. Мужчина пригрозил парням пневматическим пистолетом «МР-654 К» и заявил: «Я сейчас вас всех здесь перестреляю!».

Разъярённый мужчина приставил пистолет к виску одного из подростков и вывел его в лес и заявил: «Копай себе и своим друзьям могилу!».

В дальнейшем конфликт удалось уладить, но дело все равно дошло до суда.

Злоумышленника судили по ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Суд вынес приговор — 200 часов обязательных работ, а вещественное доказательство — пистолет модели «МР-654К», постановили уничтожить.