В Омске водитель сбил пешехода и откупился от него 1 тысячью рублей

Вчера утром, около 9 часов, на одном из пешеходов улицы Панфилова (рядом с Заводом розлива минеральной воды) произошло ДТП с участие пешехода.

Водитель на ВАЗ-2111, практически не сбавляя скорости, объезжал поток по полосе встречного движения, а затем на красный сигнал светофора проезжал пешеходный переход и сбил мужчину, переходившего дорогу.

Как передает автор сообщения, водитель не вызвал «скорую помощь», усадил пострадавшего мужчину в машину и отвез в ближайшую поликлинику, где не было травмпункта. «Добрый самаритянин» сунул сбитому парню в карман купюру достоинством в 1 тысячу рублей и уехал.

Сообщение о происшествии появилось в паблике «Аварийный Омск», автором является Павел Симиндеев.

Омич просит откликнуться свидетелей происшествия и надеется найти запись с видеорегистратора, на которой зафиксирован момент аварии.