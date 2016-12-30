В Омске водитель сбил пешехода и откупился от него 1 тысячью рублей
Теперь водителя, нарушившего ПДД, разыскивают.
Теперь водителя, нарушившего ПДД, разыскивают.
Вчера утром, около 9 часов, на одном из пешеходов улицы Панфилова (рядом с Заводом розлива минеральной воды) произошло ДТП с участие пешехода.
Водитель на ВАЗ-2111, практически не сбавляя скорости, объезжал поток по полосе встречного движения, а затем на красный сигнал светофора проезжал пешеходный переход и сбил мужчину, переходившего дорогу.
Как передает автор сообщения, водитель не вызвал «скорую помощь», усадил пострадавшего мужчину в машину и отвез в ближайшую поликлинику, где не было травмпункта. «Добрый самаритянин» сунул сбитому парню в карман купюру достоинством в 1 тысячу рублей и уехал.
Сообщение о происшествии появилось в паблике «Аварийный Омск», автором является Павел Симиндеев.
Омич просит откликнуться свидетелей происшествия и надеется найти запись с видеорегистратора, на которой зафиксирован момент аварии.
Павел дополнил в комментариях, что пострадавший 30-летний мужчина после столкновения с автомобилем отсутствовал практически целый день, где — неизвестно. Когда вернулся домой, то просто лежал. Как передает автор сообщения, у пострадавшего все руки сбиты по локоть, слева, куда ударил автомобиль, выступил огромный синяк, а также проявились многочисленные небольшие гематомы. Вчера вечером близкие отвезли его в БСМП № 1.
Омичи в комментариях отнеслись к сообщению
Алексей Маркин:
— Мне вот интересно, что за сыщик этот автор поста? Откуда такие подробности? То есть автор либо водитель, либо сам пострадавший, либо, что самое странное, незаметный любознательный
Комментаторы недоумевают — почему сбитый мужчине не уладил вопрос сразу же, на месте, а понадобилось ждать полдня?
Колин Абролл:
— Так медосвидетельствование есть или просто покатался? И зачем было на месте соглашаться, а потом искать вчерашний день, не пятилетний ребенок вроде.
Однако Павел объяснил, что сбитый мужчина пребывал в шоковом состоянии.
Известно, что нашлись свидетели, записавшие номер нарушителя. Автор поста сообщает, что по нему нашли владельца и его данные.