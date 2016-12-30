В Хабаровске подросток-наркоман поджег родительскую квартиру

«Происшествие произошло в многоквартирном доме в Железнодорожном районе. Злоумышленник, находясь в состоянии наркотического опьянения, затеял конфликт с родственниками. Агрессивно настроенный молодой человек требовал денег для приобретения очередной дозы наркотика. Получив категоричный отказ, он поджег пропитанное горючей жидкостью полотенце и бросил его на диван. Уже через несколько минут пламенем была объята вся квартира», — говорится в сообщении.

Мебель, бытовая техника и личные вещи жильцов были уничтожены или сильно пострадали. Ущерб потерпевшие оценили в сумму порядка 500 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества».

По данным полиции, ранее юноша к уголовной ответственности не привлекался. В Хабаровске он не учится и не работает. Молодого человека поставили на профилактический учет в полиции. В отношении него избрана мера пресечения — подписка о невыезде.