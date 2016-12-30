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09:41 (мск), источник: Newslab.ru

В лобовом ДТП на красноярской трассе погибли двое взрослых и ребенок

Nissan Primera выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком с полуприцепом.

Вчера, 29 декабря, в ДТП на трассе в Богучанском районе из-за выезда на встречную полосу погибли двое взрослых и ребенок.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, Nissan Primera выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком с полуприцепом.

В результате 52-летний водитель легкового автомобиля, а также его пассажиры — 33-летняя женщина и 13-летняя девочка — погибли на месте происшествия.

Сотрудники дорожной полиции продолжают выяснять обстоятельства происшествия.

Добавим, в полиции также уточнили информацию о вчерашнем ДТП: накануне на ул. Свердловской в Красноярске под колеса автомобиля попал 8-летний мальчик. Его госпитализировали. По данным ГИБДД, ребенок переходил дорогу в неположенном месте.

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