В лобовом ДТП на красноярской трассе погибли двое взрослых и ребенок
Nissan Primera выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком с полуприцепом.
Nissan Primera выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком с полуприцепом.
Вчера, 29 декабря, в ДТП на трассе в Богучанском районе
Как сообщили в
В результате 52-летний водитель легкового автомобиля, а также его пассажиры — 33-летняя женщина и 13-летняя девочка — погибли на месте происшествия.
Сотрудники дорожной полиции продолжают выяснять обстоятельства происшествия.
Добавим, в полиции также уточнили информацию о вчерашнем ДТП: накануне на ул. Свердловской в Красноярске под колеса автомобиля попал 8-летний мальчик. Его госпитализировали. По данным ГИБДД, ребенок переходил дорогу в неположенном месте.