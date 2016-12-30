Глава отдела лесного хозяйства в Приангарье получил условный срок за незаконную рубку леса

Балаганский районный суд приговорил к 3 годам лишения свободы условно начальника территориального отдела Агентства лесного хозяйства Иркутской области по Балаганскому лесничеству Ивана Костюнина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе прокуратуры Приангарья.

Судом установлено, что Иван Костюнин, достоверно зная, что лес не подлежит назначению к сплошным санитарным рубкам, утвердил акты проверок санитарного и лесопатологического состояния лесных участков в Балаганском лесничестве.

«В результате незаконных действий лесосеки были пройдены сплошной санитарной рубкой, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересам общества и государства, причинении лесному фонду ущерба в размере более 1,8 млн рублей», — отметили в ведомстве.

Суд назначил Ивану Костюнину 3 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.