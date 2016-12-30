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07:23 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Под Новосибирском электровоз насмерть сбил мужчину

Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось, рассказали транспортные полицейские.

Под Новосибирском электровоз насмерть сбил мужчину, об этом сообщила пресс-служба УТ МВД по СФО.

Инцидент произошел вечером 29 декабря на станции Крахаль в Новосибирском районе в шестом часу вечера. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Погибшему 44 года, в его карманах нашли два флакона спиртосодержащей жидкости.

Следователи Западно-Сибирского СУ СКР на транспорте проводят доследственную проверку.

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