Под Новосибирском электровоз насмерть сбил мужчину, об этом сообщила пресс-служба УТ МВД по СФО.

Инцидент произошел вечером 29 декабря на станции Крахаль в Новосибирском районе в шестом часу вечера. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Погибшему 44 года, в его карманах нашли два флакона спиртосодержащей жидкости.