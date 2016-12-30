Под Новосибирском электровоз насмерть сбил мужчину
Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось, рассказали транспортные полицейские.
Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось, рассказали транспортные полицейские.
Под Новосибирском электровоз насмерть сбил мужчину, об этом сообщила
Инцидент произошел вечером 29 декабря на станции Крахаль в Новосибирском районе в шестом часу вечера. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Погибшему 44 года, в его карманах нашли два флакона спиртосодержащей жидкости.
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