На трассе Новосибирск-Иркутск погибла водитель

Вчера, 29 декабря, на 64 километре трассы Новосибирск- Иркутск столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщает Главное Управление МВД России по Новосибирской области.

По предварительным данным известно, что женщина за рулем «Тойоты Витц», съехала на встречную полосу и столкнулась с другой машиной. В результате автолюбительница погибла на месте происшествия. Находившаяся в салоне шестилетняя девочка получила травмы. Она доставлена в больницу, врачи оказывают ребенку всю необходимую помощь. Кроме того, травмы получили водитель и пассажирка «Тойоты Марк 2».