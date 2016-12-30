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07:17 (мск), источник: АиФ Новосибирск

На трассе Новосибирск-Иркутск погибла водитель

Женщина не справилась с управлением.

Вчера, 29 декабря, на 64 километре трассы Новосибирск- Иркутск столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщает Главное Управление МВД России по Новосибирской области.

По предварительным данным известно, что женщина за рулем «Тойоты Витц», съехала на встречную полосу и столкнулась с другой машиной. В результате автолюбительница погибла на месте происшествия. Находившаяся в салоне шестилетняя девочка получила травмы. Она доставлена в больницу, врачи оказывают ребенку всю необходимую помощь. Кроме того, травмы получили водитель и пассажирка «Тойоты Марк 2».

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