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07:38 (мск), источник: 365info.kz

Полицейского из Кокшетау убили из-за неких документов — родственники

Родственники убитого полицейского из Кокшетау Дархана Еламанова не верят в официальную версию следствия.

Источник: 365info.kz

Как отмечает тесть убитого Куанышбек Хамзин со ссылкой на запись с камер видеонаблюдения, Еламанов в последний раз покинул место работы, неся в руках какую-то папку, по-видимому, с документами. При этом официальная версия полиции гласит, что страж порядка был застрелен своим коллегой из личной неприязни.

«Он из горотдела выходил с какими-то документами. Это было видно на видеокамере при выходе из горотдела. Этой папки нет.

Значит, были какие-то причины. У Дархана Еламанова были какие-то документы, из-за этого его хотели… Старший лейтенант не согласился. Поэтому произошла вот эта трагедия», — цитирует Хамзина ktk.kz.

Подозрительные несоответствия в деле нашел и брат погибшего Нуржан Рахимов.

«Пишут, что Баймурзин явился с повинной. На самом деле такого не было.

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Его задержали в результате оперативно-следственных мероприятий, и потом он дал показания. А в прокуратуре пишут, что он явился. Они уже пытаются сбить следствие, якобы он явился, и смягчить ему наказание", — утверждает Рахимов.

По данным полиции, тело Еламанова было найдено под снегом раздетым до белья. Друге подробности следствие не разглашает. По словам родных убитого, на опознании они видели кровоподтеки на теле Еламанова.

Родственники полагают, что это могли быть следы от ударов. Оперуполномоченный Еламанов пропал 25 декабря, когда был в наряде. Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали, как он в девятом часу вечера вышел из здания. Больше он на работу не вернулся. Через два дня тело Дархана Еламанова нашли близ села Кенесары Бурабайского района. К тому времени оперативники, расшифровав телефонные звонки, установили личность подозреваемого.

Им оказался 32-летний майор полиции Жанибек Баймурзин, который, как утверждают в полиции, сам пришел сдаваться. Майор дал признательные показания и заявил, что расправился с Еламановым из-за «неприязненного отношения». Подозреваемый был водворен в изолятор временного содержания Кокшетау, а 27 декабря с санкции суда арестован на два месяца. Вдова погибшего находится на начальных сроках беременности. Вышла замуж за Дархана она осенью 2016 года.

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