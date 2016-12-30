Полицейского из Кокшетау убили из-за неких документов — родственники
Родственники убитого полицейского из Кокшетау Дархана Еламанова не верят в официальную версию следствия.
Родственники убитого полицейского из Кокшетау Дархана Еламанова не верят в официальную версию следствия.
Как отмечает тесть убитого Куанышбек Хамзин со ссылкой на запись с камер видеонаблюдения, Еламанов в последний раз покинул место работы, неся в руках
«Он из горотдела выходил с
Значит, были
Подозрительные несоответствия в деле нашел и брат погибшего Нуржан Рахимов.
«Пишут, что Баймурзин явился с повинной. На самом деле такого не было.
Его задержали в результате
По данным полиции, тело Еламанова было найдено под снегом раздетым до белья. Друге подробности следствие не разглашает. По словам родных убитого, на опознании они видели кровоподтеки на теле Еламанова.
Родственники полагают, что это могли быть следы от ударов. Оперуполномоченный Еламанов пропал 25 декабря, когда был в наряде. Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали, как он в девятом часу вечера вышел из здания. Больше он на работу не вернулся. Через два дня тело Дархана Еламанова нашли близ села Кенесары Бурабайского района. К тому времени оперативники, расшифровав телефонные звонки, установили личность подозреваемого.
Им оказался 32-летний майор полиции Жанибек Баймурзин, который, как утверждают в полиции, сам пришел сдаваться. Майор дал признательные показания и заявил, что расправился с Еламановым