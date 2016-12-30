Полицейского из Кокшетау убили из-за неких документов — родственники

Как отмечает тесть убитого Куанышбек Хамзин со ссылкой на запись с камер видеонаблюдения, Еламанов в последний раз покинул место работы, неся в руках какую-то папку, по-видимому, с документами. При этом официальная версия полиции гласит, что страж порядка был застрелен своим коллегой из личной неприязни.

«Он из горотдела выходил с какими-то документами. Это было видно на видеокамере при выходе из горотдела. Этой папки нет.



Значит, были какие-то причины. У Дархана Еламанова были какие-то документы, из-за этого его хотели… Старший лейтенант не согласился. Поэтому произошла вот эта трагедия», — цитирует Хамзина ktk.kz.

Подозрительные несоответствия в деле нашел и брат погибшего Нуржан Рахимов.

«Пишут, что Баймурзин явился с повинной. На самом деле такого не было.