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07:38 (мск), источник: VN.RU

Алтайский пенсионер с голубыми глазами пропал в Новосибирске

Пропавшего без вести пенсионера, который должен был уехать на поезде из Новосибирска в Бийск, разыскивают полицейские. В последний раз мужчину видели 21 декабря на ж/д вокзале. Автомобилистов, проезжавших в тот день по площади Гарина-Михайловского с 16.00 до 20.00, просят представить записи с видеорегистраторов.

71-летний житель Алтайского края Анатолий Николаевич Коромысличенко 21 декабря должен был отправиться с вокзала «Новосибирск-Главный» в Бийск. Однако в вагон мужчина не сел и к месту назначения не прибыл.

Мужчина был одет во все черное: шапку, пуховик, свитер, кроссовки, а также у него была при себе черно-серая спортивная сумка. Очевидцы видели, как пенсионер какое-то время провел в здании ж/д вокзала, после чего скрылся в неизвестном направлении. Для установления местонахождения пропавшего полиция ищет очевидцев и записи видеорегистраторов.

— Вниманию автомобилистов, проезжавших 21.12.2016 в промежуток времени с 16−00 до 20−00 в районе ж/д вокзала, улицы Шамшурина, Ленина, туннеля, выходящего на Владимировской, проспекта Димитрова в районе гостиницы «Сибирь». Нужны записи видеорегистраторов на предмет движения пожилого мужчины, одетого во все черное со спортивной сумкой черно-серого цвета, — обращаются волонтеры.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, звоните 02 или 8−951−393−0911.

Напомним, за три дня до Нового года жители улицы Петухова в Новосибирске стали свидетелями вооруженных разборок. По свидетельствам очевидцев, вооружены были несколько мужчин на трех автомобилях. Прозвучало более десяти выстрелов. Полиция обращается к возможным свидетелям за помощью в установлении обстоятельств произошедшего.

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