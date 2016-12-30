Алтайский пенсионер с голубыми глазами пропал в Новосибирске

71-летний житель Алтайского края Анатолий Николаевич Коромысличенко 21 декабря должен был отправиться с вокзала «Новосибирск-Главный» в Бийск. Однако в вагон мужчина не сел и к месту назначения не прибыл.
Мужчина был одет во все черное: шапку, пуховик, свитер, кроссовки, а также у него была при себе черно-серая спортивная сумка. Очевидцы видели, как пенсионер какое-то время провел в здании ж/д вокзала, после чего скрылся в неизвестном направлении. Для установления местонахождения пропавшего полиция ищет очевидцев и записи видеорегистраторов.
— Вниманию автомобилистов, проезжавших 21.12.2016 в промежуток времени с 16−00 до 20−00 в районе ж/д вокзала, улицы Шамшурина, Ленина, туннеля, выходящего на Владимировской, проспекта Димитрова в районе гостиницы «Сибирь». Нужны записи видеорегистраторов на предмет движения пожилого мужчины, одетого во все черное со спортивной сумкой черно-серого цвета, — обращаются волонтеры.
Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, звоните 02 или 8−951−393−0911.
Напомним, за три дня до Нового года жители улицы Петухова в Новосибирске стали свидетелями вооруженных разборок. По свидетельствам очевидцев, вооружены были несколько мужчин на трех автомобилях. Прозвучало более десяти выстрелов. Полиция обращается к возможным свидетелям за помощью в установлении обстоятельств произошедшего.