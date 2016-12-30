Алтайский пенсионер с голубыми глазами пропал в Новосибирске

71-летний житель Алтайского края Анатолий Николаевич Коромысличенко 21 декабря должен был отправиться с вокзала «Новосибирск-Главный» в Бийск. Однако в вагон мужчина не сел и к месту назначения не прибыл.

Мужчина был одет во все черное: шапку, пуховик, свитер, кроссовки, а также у него была при себе черно-серая спортивная сумка. Очевидцы видели, как пенсионер какое-то время провел в здании ж/д вокзала, после чего скрылся в неизвестном направлении. Для установления местонахождения пропавшего полиция ищет очевидцев и записи видеорегистраторов.