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09:44 (мск), источник: Newslab.ru

На правобережье Красноярска из горящего дома с газом спасли ребенка

В Красноярске пожарные спасли ребенка и предотвратили взрыв газа в жилом доме, сообщили 30 декабря в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Пожар в газифицированном доме на пр. имени газеты «Красноярский рабочий» произошел вчера около 14:55. В службу 01 поступил звонок с сообщением о том, что в 5-этажном панельном доме произошел хлопок газа. Прибывшие пожарные обнаружили, что из окна 4 этажа идет дым, а несколько жильцов дома, оперативно покинувших его, уже пытаются перекрыть подачу газа в подъезд. Всего самостоятельно из дома эвакуировались двое взрослых и один ребенок.

В подъезде пожарные выяснили, что пожар произошел сразу на двух этажах — горели газовые плиты на 3 и 4 этажах, в квартирах, расположенных одна под другой. В одной из квартир пожарные обнаружили ребенка, которого спасли, вынеся его из задымленного помещения. В 15:05 пожар был ликвидирован.

Причиной пожара специалисты называют несоблюдение правил безопасности при эксплуатации газового оборудования.

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