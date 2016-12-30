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08:37 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пропавшую жительницу Лысьвы нашли в лесу с обморожениями

Пострадавшую госпитализировали.

Пропавшую жительницу Лысьвы нашли в лесу с обморожениями, сообщает газета «Искра». Женщина пропала, направляясь в соседний населенный пункт.

Как сообщает издание, заблудившаяся местная жительница позвонила в скорую помощь. Она рассказала, что вышла на остановке пошла в сторону деревни Комариха, но заплутала. К месту предполагаемого местонахождения дамы направились спасатели.

«Через 30 минут диспетчеру ЕДДС удалось связаться с женщиной по телефону. Оказалось, она перепутала названия населённых пунктов: шла не в Комариху, а в Макариху, которая также находится на чусовской территории, но отворот с трассы — в Лысьвенском районе», — сообщил изданию начальник управления по делам ГОиЧС Евгений Попов.

Тогда спасатели направились на поиске в соседнюю деревню. Как выяснилось, из-за глубокого снежного покрова проехать на транспорте там нельзя. Спустя два часа сотрудники ведомства организовали поиск пропавшей на снегоходе.

В итоге пропавшую удалось найти. С обморожениями ее госпитализировали.

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