Пропавшую жительницу Лысьвы нашли в лесу с обморожениями
Пострадавшую госпитализировали.
Пострадавшую госпитализировали.
Пропавшую жительницу Лысьвы нашли в лесу с обморожениями, сообщает газета «Искра». Женщина пропала, направляясь в соседний населенный пункт.
Как сообщает издание, заблудившаяся местная жительница позвонила в скорую помощь. Она рассказала, что вышла на остановке пошла в сторону деревни Комариха, но заплутала. К месту предполагаемого местонахождения дамы направились спасатели.
«Через 30 минут диспетчеру ЕДДС удалось связаться с женщиной по телефону. Оказалось, она перепутала названия населённых пунктов: шла не в Комариху, а в Макариху, которая также находится на чусовской территории, но отворот с трассы — в Лысьвенском районе», — сообщил изданию начальник управления по делам ГОиЧС Евгений Попов.
Тогда спасатели направились на поиске в соседнюю деревню. Как выяснилось,
В итоге пропавшую удалось найти. С обморожениями ее госпитализировали.