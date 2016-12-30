Цыганка вместо новогодних подарков в Братске раздавала наркотики
Полицейские задержали злоумышленницу и двоих ее сообщников.
Полицейские задержали злоумышленницу и двоих ее сообщников.
Сотрудниками полиции в Братске обезврежена 49-летняя женщина цыганской национальности — участница группы наркодилеров, причастных к распространению и сбыту наркотиков в Братском и
При обыске в квартире цыганки сыщики обнаружили почти 1,5 кг героина. Порошок белого цвета находился в полиэтиленовых пакетах. Часть из него злоумышленница уже расфасовала на более мелкие партии и приготовила для последующей реализации.
«При осуществлении дополнительных мероприятий оперативники отдела МВД России по Нижнеилимскому району установили двоих ее сообщников. Их задержали в городе
Сейчас всем троим фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.