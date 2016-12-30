Цыганка вместо новогодних подарков в Братске раздавала наркотики

Сотрудниками полиции в Братске обезврежена 49-летняя женщина цыганской национальности — участница группы наркодилеров, причастных к распространению и сбыту наркотиков в Братском и Нижне-Илимском районах. В отношении злоумышленницы и двоих ее сообщников возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228 УК РФ. Каждому из предполагаемых преступников грозит до 8 лет лишения свободы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

При обыске в квартире цыганки сыщики обнаружили почти 1,5 кг героина. Порошок белого цвета находился в полиэтиленовых пакетах. Часть из него злоумышленница уже расфасовала на более мелкие партии и приготовила для последующей реализации.

«При осуществлении дополнительных мероприятий оперативники отдела МВД России по Нижнеилимскому району установили двоих ее сообщников. Их задержали в городе Железногорск-Илимском, где наркосбытчики также занимались реализацией наркотического средства», — отметили в ведомстве.

Сейчас всем троим фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.