На юге Волгограда автомобиль насмерть сбил ребенка — очевидцы

Как сообщают очевидцы аварии в социальных сетях, ДТП произошло вечером в четверг, 29 декабря. Между магазином «Биби» и «Семейным Магнитом» водитель сбил ребенка, который, по их словам, мог перебегать проезжую часть в неположенном месте. В этом месте, как отмечают пользователи, нет светофора и пешеходного перехода, кроме того, на улицы было темно.

По словам очевидцев, мальчик погиб от полученных в результате ДТП травм на месте происшествия. В настоящее время причины аварии и все ее обстоятельства выясняют правоохранительные органы, которые позже дадут официальную информацию касательно произошедшего.