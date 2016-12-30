В Красноярске хулиганы искалечили бездомного пса

​На правобережье Красноярска хулиганы искалечили бездомного пса петардой. Об этом сообщили волонтеры общественной организации «Хатико». Сейчас активисты собирают деньги на спасение жизни животного.

По информации волонтеров, добрый пес Граф, живущий в одном из дворов по ул. Ключевская, пострадал от «людских праздников». Инцидент произошел 28 декабря. У собаки множество травм пасти. При этом никто не видел инцидента, прохожие лишь рассказали, что слышали хлопок, а потом увидели пострадавшего пса. Врачи подтверждают версию о пиротехнике, так как другим способ нельзя причинить такие травмы.

В настоящее время собака находится в одной из ветеринарных клиник, вчера ночью ей провели операцию. Челюсть удалось спасти, но собаке предстоит долгое восстановление.

Теперь волонтеры на своей официальной странице в социальной сети просят помощи у неравнодушных горожан. Они также призывают людей быть добрее и бдительнее в грядущие праздники — не проходить мимо, если они станут свидетелями случае жестокого обращения с животными.