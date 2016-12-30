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08:19 (мск), источник: АиФ Прикамье

Директор фирмы ответит в суде за мошенничество при трудоустройстве инвалида

Жительница Нытвы похитила около 90 тысяч рублей.

Директор организации из Нытвы ответит в суде за мошенничество при трудоустройстве инвалида. Как сообщает пресс-служба МВД, 38-летняя местная жительница в 2014 году предоставила в районный центр занятости фиктивные документы.

Согласно бумагам, она предоставила рабочее место для инвалида. На основании этих сведений женщина получала деньги в качестве субсидии на возмещение понесённых ею затрат. На самом деле трудоустроенная гражданка не работала на женщину и не получала зарплату.

Мошенница таким образом похитила 90 тысяч рублей. Уголовное дело передано в суд.

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