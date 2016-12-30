На угольной шахте в Индии 60 человек оказались под завалами после обрушения

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Как минимум 35 горняков пострадали, около 60 оказались под завалами после обрушения на угольной шахте в индийском штате Джаркханд в четверг. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на полицию региона.

Газета Hindustan Times уточняет, что спасатели уже начали вызволять шахтеров.

«Согласно имеющейся информации, около 10−12 единиц техники работали в шахте, когда произошел инцидент. Мы сосредоточены на спасении людей, оказавшихся в ловушке внутри шахты», — цитирует издание представителя местной полиции.

Информации о причине происшествия и тяжести состояния пострадавших не приводится.