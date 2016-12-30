Троих иностранцев задержали в Кишиневе за шантаж и угрозы

По данным генинспектората полиции, подозреваемые просили гражданина Молдовы продать в Дубае машину, пригнанную из Италии. Выяснилось, что автомобиль в угоне, и его конфисковали.

Преступники требовали у продавца деньги — 100 тысяч евро, угрожая убить его семью. 27 декабря подозреваемые приехали в Молдову. Представившись курьерами службы доставки, они проникли в квартиру матери пострадавшего. Там сделали фото с женщиной и отправили сыну.

Следствие к тому моменту уже началось, и вскоре преступников задержали. Главарь группировки ранее работал на Украине прокурором. Другой участник — бывший военный, дезертировавший из российской армии.

Он принимал участие в военных конфликтах в Ливии, Крыму и Донбассе. Шантажистам грозит до 15 лет тюрьмы.