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09:40 (мск), источник: Publika.md

Троих иностранцев задержали в Кишиневе за шантаж и угрозы

Троих участников преступной группировки из России и Украины задержали в Кишиневе за шантаж и угрозы.

Источник: Publika.md

По данным генинспектората полиции, подозреваемые просили гражданина Молдовы продать в Дубае машину, пригнанную из Италии. Выяснилось, что автомобиль в угоне, и его конфисковали.

Преступники требовали у продавца деньги — 100 тысяч евро, угрожая убить его семью. 27 декабря подозреваемые приехали в Молдову. Представившись курьерами службы доставки, они проникли в квартиру матери пострадавшего. Там сделали фото с женщиной и отправили сыну.

Следствие к тому моменту уже началось, и вскоре преступников задержали. Главарь группировки ранее работал на Украине прокурором. Другой участник — бывший военный, дезертировавший из российской армии.

Он принимал участие в военных конфликтах в Ливии, Крыму и Донбассе. Шантажистам грозит до 15 лет тюрьмы.

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