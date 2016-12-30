Сотрудницу районной администрации оштрафовали в Хабаровском крае

Установлено, что в сентябре 2016 года в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ульчского района обратился директор ООО «Богородская ТЭЦ». В поданном заявлении мужчина просил провести проверку целевого использования земельного участка. Председатель комитета не ответила заявителю в установленный срок.

За допущенное нарушение женщина выплатит пять тысяч рублей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.