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09:57 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровского вора-домушника, который грабил соседку, отправят в колонию

Преступник уже отбывал наказание за ограбление квартир своих соседей.

Вора, который дважды наведывался в квартиру соседки, осудили в Хабаровске, сообщает портал «Губерния». Приговор вынесли в Краснофлотском районном суде.

Напомним, с заявлением в полицию в сентябре нынешнего года обратилась жительница дома на улице Тихоокеанской. Она рассказала, что у нее пропала техника, ювелирные украшения и деньги. Ущерб хабаровчанка оценила в 900 тысяч рублей.

Оказалось, что безработный сосед перелезал со своей лоджии на лоджию женщины и выносил из чужой квартиры вещи.

«Телевизор и норковую шубу, которые он похитил из квартиры потерпевшей, он выбросил, а золотые украшения стоимостью около 400 тысяч рублей сдал в ломбард. В одном из торговых павильонов он расплатился картой при покупке двух ноутбуков и двух сотовых телефонов общей стоимостью порядка 105 тысяч рублей», — рассказал старший специалист пресс-службы УМВД по Хабаровску Кирилл Блинов.

Потерпевшая сразу заподозрила своего соседа в краже. В 2005 году он уже обворовывал и ее квартиру, и квартиры других жильцов дома. За это его осудили на семь лет.

На сей раз преступника приговорили к трем годам колонии общего режима. Ему придется выплатить компенсацию потерпевшей в размере 894 тысяч рублей. Получит ли женщина эти деньги — вопрос открытый. После первого преступления домушник по гражданскому иску не рассчитался.

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