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09:58 (мск), источник: Газета.Ру

СМИ: представитель клана Кеннеди задержан в США за драку в баре

Молодой представитель семьи бывшего президента США Джона Кеннеди задержан в курортном городе Аспен в штате Колорадо за драку в баре, передает Fox News.

Источник: AP 2016

Сообщается, что 22-летний Джон Конор Кеннеди, который приходится внучатым племянником бывшему главе государства Джону Кеннеди, устроил драку на улице возле бара с другим мужчиной. При попытке полицейских разнять дерущихся нарушителей порядка Кеннеди оказал сопротивление, после чего был задержан.

Родственнику экс-президента США предъявлено обвинение в хулиганстве. Судебное слушание по его делу ожидается 22 февраля.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп выразил желание самостоятельно написать свою инаугурационную речь, вдохновляясь выступлениями Джона Кеннеди.

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