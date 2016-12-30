СМИ: представитель клана Кеннеди задержан в США за драку в баре
Молодой представитель семьи бывшего президента США Джона Кеннеди задержан в курортном городе Аспен в штате Колорадо за драку в баре, передает Fox News.
Молодой представитель семьи бывшего президента США Джона Кеннеди задержан в курортном городе Аспен в штате Колорадо за драку в баре, передает Fox News.
Сообщается, что 22-летний Джон Конор Кеннеди, который приходится внучатым племянником бывшему главе государства Джону Кеннеди, устроил драку на улице возле бара с другим мужчиной. При попытке полицейских разнять дерущихся нарушителей порядка Кеннеди оказал сопротивление, после чего был задержан.
Родственнику
Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп выразил желание самостоятельно написать свою инаугурационную речь, вдохновляясь выступлениями Джона Кеннеди.