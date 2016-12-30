СМИ: представитель клана Кеннеди задержан в США за драку в баре

Сообщается, что 22-летний Джон Конор Кеннеди, который приходится внучатым племянником бывшему главе государства Джону Кеннеди, устроил драку на улице возле бара с другим мужчиной. При попытке полицейских разнять дерущихся нарушителей порядка Кеннеди оказал сопротивление, после чего был задержан.

Родственнику экс-президента США предъявлено обвинение в хулиганстве. Судебное слушание по его делу ожидается 22 февраля.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп выразил желание самостоятельно написать свою инаугурационную речь, вдохновляясь выступлениями Джона Кеннеди.