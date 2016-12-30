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10:08 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске перевернулся автомобиль Honda, никто не пострадал

Водитель не справился с управлением из-за гололеда.

Автомобиль Honda Civic ударился о столб и перевернулся на дамбе ГЭС ночью 30 декабря.

Машина двигалась в направлении ОбьГЭС со стороны шлюза, сообщает группа мобильного приложения «Автоспас» «Вконтакте». Водитель иномарки не справился с управлением, в результате транспортное средство отлетело к обочине. Там машина врезалась в столб и перевернулась.

Водитель и женщина, которая находилась в машине, не пострадали — сработали подушки безопасности. Как рассказал мужчина, находящийся за рулем, аварию спровоцировали гололед и колея.

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