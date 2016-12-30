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10:05 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже в ДТП с двумя «ВАЗами» пострадал 2-летний мальчик

Авария произошла на улице Писарева.

Автомобили «ВАЗ-2115» и «ВАЗ-2114» столкнулись у дома № 3а по улице Писарева в 21:30 четверга, 30 декабря. В аварии пострадал двухлетний мальчик, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе городской ГИБДД.

По данным автоинспекции, 26-летний водитель «пятнадцатой» ехал по улице Писарева со стороны Туполева по направлению к Циолковского и врезался в «четырнадцатую», за рулем которой находился 22-летний молодой человек. Двухлетний мальчик находился в «ВАЗ-2114» в детском кресле, что помогло ему избежать серьезных травм: ребенка доставили в областную детскую больницу № 2, медики диагностировали ушиб губы, оказали помощь и отпустили домой.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП и в очередной раз напоминают родителям о необходимости перевозить детей в удерживающих устройствах.

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