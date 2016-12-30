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09:53 (мск), источник: dostup1.ru

Житель Октябрьского района осужден за двойное убийство и поджог

Дело рассматривал Челябинский областной суд.

Челябинский областной суд вынес приговор по уголовному делу о двойном убийстве и попытке скрыть тяжкое преступление при помощи поджога — на скамье подсудимых был 21-летний житель Октябрьского района, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Преступление было совершено в ночь на 18 февраля 2016 года. Алексей Новокрещенов пришел в гости к паре сожителей и в ходе распития спиртных напитков убил их, нанеся множество ударов ножом в различные части тела. Затем с целью сокрытия следов преступления поджег дом, в котором находились убитые, после чего с места преступления скрылся. Его поймали через два дня.

Новокрещенов признан виновным в двойном убийстве и умышленном уничтожении имущества и приговорен к 18 годам 6 месяцам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

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