Нижегородец приговорен к 7 годам лишения свободы за избиение своего приятеля до смерти

Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Согласно информации, зимой 2016 года в вечернее время в с. Асташиха Лысковского района Нижегородской области между двумя приятелями произошла ссора на бытовой почве.

Подсудимый мужчина жестоко избил 36-летнего потерпевшего руками, ногами, а также кочергой. В результате полученных травм пострадавший был доставлен в больницу, где вскоре скончался.

Следователи СК в ходе расследования выяснили, что потерпевший проживал в доме у подсудимого. Они не работали, а жили на деньги, полученные от продажи жилья потерпевшего. Упреки погибшего по поводу содержания хозяина и послужили причиной ссоры между фигурантами, которая привела к трагедии.

Суд приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.