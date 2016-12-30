В четверг, 29 декабря, в 17.30 на телефон столичных спасателей 101 от прохожего поступило сообщение об обнаружении ртути в ведре на открытой площадке по ул. Казинца.

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске обнаружили около 10 кг бесхозной ртути, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

В ходе разбирательства установлено, что в пластиковом ведре было три емкости со ртутью, две из которых разбиты, одна герметично закрыта (общий вес около 10 кг).

Пострадавших нет, загрязнения окружающей среды не произошло. Ртуть изъята, помещена в полимерную емкость для хранения, транспортировки и перевозки.

Проверку по факту обнаружения ртути проводит РУВД администрации Октябрьского района.