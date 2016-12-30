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09:49 (мск), источник: Tengrinews

Возобновил работу аэропорт Шарджи, где застряли казахстанцы

В МИР РК рассматривают три варианта вывоза застрявших в Шардже туристов.

Источник: Tengrinews

В МИР РК предложили три варианта вывоза застрявших в Шардже туристов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщил руководитель Департамента индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию РК Марат Игали, 30 декабря 2016 года аэропорт Шарджи начал принимать и отправлять авиарейсы.

«По информации “Эйр Арабия”, сегодняшние рейсы вылетают по расписанию из Шарджы в 10.10 в Астану и в 11.30 в Алматы», — сообщил Игали.

По данным авиакомпании, одним самолетом в Казахстан вылетели 77 туристов, которые должны были вернуться накануне. По его данным, обсуждаются следующие варианты решения вопроса вывоза казахстанских туристов.

«Первый. Авиакомпания “Эйр Арабия” ставит дополнительные рейсы и вывозит пассажиров. В настоящее время руководство авиакомпании не дает четкого ответа на этот вопрос. Второе. Казахстанские туроператоры совместно с бортом авиакомпании СКАТ вывозят из Шарджи наших туристов в Алматы и забирают обратным всех туристов, которые должны вылететь в Шарджу. Компания “Эйр Арабия” позднее должна вернуть операторам стоимость транспортировки туристов. Третий. Рассматриваются варианты, чтобы забрать наших туристов попутными авиарейсами при наличии свободных мест или замене борта на более вместимый», — отметил он.

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Сообщается, что в настоящее время Министерством по инвестициям и развитию РК направлены письма по официальным каналам авиационным властям ОАЭ относительно приема и обслуживания дополнительного борта под казахстанским флагом для отправки казахстанских туристов. Также отправлены письма на пролет через верхнее воздушное пространство сопредельным государствам.

Напомним, что 29 декабря 2016 года в связи с погодными условиями (сильный туман) в аэропорту города Шарджа (ОАЭ) были отменены все вылеты и прилеты авиарейсов. Из Шарджы должен был вылететь рейс в Алматы со 180 казахстанцами. Наряду с этим компания «Эйр Арабия» отменила в этот день два рейса из Астаны и Алматы в Шарджу, согласно которым должны были вылететь 300 пассажиров, в том числе около 50 транзитных пассажиров через Шарджу на Коломбо (Шри Ланка).

Напомним, ранее советник главы МИР РК по туризму Танирберген Бердонгаров сообщил в соцсети, что «порядка 100 казахстанцев находятся в аэропорту Шарджи в неприемлемых условиях».

«В частности, есть жалобы, что нет посадочных мест, аэропорт не предусмотрен для этого, там нет возможности прилечь, поспать. До сих пор их авиаперевозчик не обеспечил пассажиров гостиницей для проживания», — написал он.

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