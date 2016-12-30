Возобновил работу аэропорт Шарджи, где застряли казахстанцы

В МИР РК предложили три варианта вывоза застрявших в Шардже туристов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщил руководитель Департамента индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию РК Марат Игали, 30 декабря 2016 года аэропорт Шарджи начал принимать и отправлять авиарейсы.

«По информации “Эйр Арабия”, сегодняшние рейсы вылетают по расписанию из Шарджы в 10.10 в Астану и в 11.30 в Алматы», — сообщил Игали.

По данным авиакомпании, одним самолетом в Казахстан вылетели 77 туристов, которые должны были вернуться накануне. По его данным, обсуждаются следующие варианты решения вопроса вывоза казахстанских туристов.

«Первый. Авиакомпания “Эйр Арабия” ставит дополнительные рейсы и вывозит пассажиров. В настоящее время руководство авиакомпании не дает четкого ответа на этот вопрос. Второе. Казахстанские туроператоры совместно с бортом авиакомпании СКАТ вывозят из Шарджи наших туристов в Алматы и забирают обратным всех туристов, которые должны вылететь в Шарджу. Компания “Эйр Арабия” позднее должна вернуть операторам стоимость транспортировки туристов. Третий. Рассматриваются варианты, чтобы забрать наших туристов попутными авиарейсами при наличии свободных мест или замене борта на более вместимый», — отметил он.