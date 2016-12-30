Дело об убийстве в ТЦ «Европа» будет рассматриваться в Мингорсуде

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минский городской суд поступило уголовное дело, связанное с трагическими событиями в торговом центре «Европа» в Минске, сообщила БЕЛТА помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян.

Молодой человек обвиняется в приготовлении к убийству двух и более лиц, покушении на убийство двух и более лиц, убийстве, совершенном с особой жестокостью из хулиганских побуждений, а также хулиганстве. Потерпевшими по уголовному делу признаны три женщины, а также родственники погибшей.

О дате и времени судебного разбирательства будет сообщено дополнительно.