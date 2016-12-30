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10:10 (мск), источник: Новости Воронежа

Под Воронежем ночью сгорела фура с продуктами

ЧП произошло в Новоусманском районе.

Ночью в пятницу, 30 декабря, под Воронежем загорелась фура с продуктами. ЧП произошло в селе Нечаевка на улице Виноградной. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 04:39.

Оперативно на место приехало пожарное отделение и добровольная пожарная команда. Они потушили пламя уже 04:58.

«В результате пожара огонь повредил холодильную камеру и продукты на площади 12 квадратных метров», — рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Отметим, что на пожаре никто из людей не пострадал. Причины возгорания предстоит выяснить специалистам.

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