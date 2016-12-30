Контрафактные елки задержали полицейские в Черепаново

Грузовик с контрафактными новогодними елями задержали сотрудники ГИБДД в Черепаново. 48-летний водитель за рулем ГАЗ-3307 не смог внятно объяснить, где взял хвойные деревья, и почему на них нет маркировки, чем вызвал подозрение у полицейских.

— Во время осмотра автомобиля в установленном порядке выяснилось, что транспортное средство загружено деревьями хвойных пород, на которых не было маркировки. При проверке документов на груз было установлено, что они оформлены ненадлежащим образом. Причины недостатков по оформлению документов водитель автомобиля пояснить не смог, и его задержали для дальнейшего разбирательства, — рассказали в ГИБДД.

Напомним, что штраф за незаконную вырубку одного новогоднего дерева составит от трех до четырех тысяч рублей для граждан, от 20 до 40 тысяч рублей — для должностных лиц и от 200 до 300 тысяч рублей — для юридических лиц. Кроме того, елочному браконьеру придется возместить ущерб, который он нанес уничтожением хвойного дерева, от 1,5 до 2 тысячи рублей за штуку.