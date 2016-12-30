В Челябинске задержаны ночные грабители в масках

Ограбление произошло ночью 29 декабря в квартире одного из домов по улице Петра Столыпина. «В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции за совершение данного преступления задержаны подозреваемые. Ими оказались двое молодых людей. Им грозит до 12 лет лишения свободы», — сообщает ГУ МВД по Челябинской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Задержанные водворены в изолятор временного содержания.