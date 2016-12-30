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11:02 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске задержаны ночные грабители в масках

Двое грабителей в масках ночью ворвались в одну из квартир в Челябинске. Угрожая ножом, они похитили у девушки сотовые телефоны и ноутбук.

Ограбление произошло ночью 29 декабря в квартире одного из домов по улице Петра Столыпина. «В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции за совершение данного преступления задержаны подозреваемые. Ими оказались двое молодых людей. Им грозит до 12 лет лишения свободы», — сообщает ГУ МВД по Челябинской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Задержанные водворены в изолятор временного содержания.

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