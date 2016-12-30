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11:10 (мск), источник: Новости Перми

Банда преступников распространяла в Перми поддельные деньги

Трех участников группировки приговорили к лишению свободы за распространение поддельных купюр. По иску прокурора с них было взыскано более млн рублей.

В Перми был рассмотрен иск прокурора о взыскании с трех участников преступной группировки возмещения вреда, причиненного распространением в городе поддельных денег.

Как сообщает краевая прокуратура, с декабря 2014 года по март 2015 года осужденные в Москве приобрели 400 поддельных пятитысячных купюр. Фальшивки они распространяли в Перми.

Летом 2016 года участники преступной группировки были осуждены. Суд приговорил двух осужденных к десяти годам и семи годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строго режима. Также им назначены штрафы в размере 500 тыс. рублей. Третьему соучастнику, в связи с тяжелым заболеванием, назначено восемь лет лишения свободы, условно, с испытательным сроком пять лет.

По требованию прокурора с них было взыскано более 1,1 млн рублей.

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