Банда преступников распространяла в Перми поддельные деньги

В Перми был рассмотрен иск прокурора о взыскании с трех участников преступной группировки возмещения вреда, причиненного распространением в городе поддельных денег.



Как сообщает краевая прокуратура, с декабря 2014 года по март 2015 года осужденные в Москве приобрели 400 поддельных пятитысячных купюр. Фальшивки они распространяли в Перми.



Летом 2016 года участники преступной группировки были осуждены. Суд приговорил двух осужденных к десяти годам и семи годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строго режима. Также им назначены штрафы в размере 500 тыс. рублей. Третьему соучастнику, в связи с тяжелым заболеванием, назначено восемь лет лишения свободы, условно, с испытательным сроком пять лет.



По требованию прокурора с них было взыскано более 1,1 млн рублей.