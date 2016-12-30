Жительниц Абинского района будут судить за незаконное проведение азартных игр

В апреле мужчина, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, организовал преступную группу, в которую вовлек 32-летнюю женщину. Он арендовал нежилое помещение, которое использовалось в качестве игрового зала.

Женщина в заведении работала администратором. Кассиром она взяла 19-летнюю девушку. Незаконные азартные игры проводились в интернете посредством пяти игровых терминалов.