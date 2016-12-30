Жительниц Абинского района будут судить за незаконное проведение азартных игр
Две жительницы Абинского района предстанут перед судом за незаконную организацию и проведение азартных игр.
Две жительницы Абинского района предстанут перед судом за незаконную организацию и проведение азартных игр.
В апреле мужчина, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, организовал преступную группу, в которую вовлек 32-летнюю женщину. Он арендовал нежилое помещение, которое использовалось в качестве игрового зала.
Женщина в заведении работала администратором. Кассиром она взяла 19-летнюю девушку. Незаконные азартные игры проводились в интернете посредством пяти игровых терминалов.
Организовавший игровой зал мужчина от органов следствия скрылся. Его объявили в федеральный розыск, сообщили ГТРК «Кубань» в