В Нижегородской области из-за загоревшегося телевизора эвакуировали 36 человек

В квартире 54-летнего мужчина загорелся телевизор. Пострадавших нет. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

Прибывшие пожарные эвакуировали 36 человек, двое из которых из-за сильного задымления не смогли самостоятельно спуститься по лестнице.

Площадь пожара составила три квадратных метра.

Возгорание произошло из-за нарушения правил эксплуатации телевизора.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде на набережной Гребного канала загорелся неэксплуатируемый зимой дебаркадер.