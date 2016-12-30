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12:42 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижегородской области из-за загоревшегося телевизора эвакуировали 36 человек

Днем 29 декабря в Семеновском Нижегородской области произошел пожар в одном из домов по улице Советской.

В квартире 54-летнего мужчина загорелся телевизор. Пострадавших нет. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

Прибывшие пожарные эвакуировали 36 человек, двое из которых из-за сильного задымления не смогли самостоятельно спуститься по лестнице.

Площадь пожара составила три квадратных метра.

Возгорание произошло из-за нарушения правил эксплуатации телевизора.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде на набережной Гребного канала загорелся неэксплуатируемый зимой дебаркадер.

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