В Нижегородской области из-за загоревшегося телевизора эвакуировали 36 человек
Днем 29 декабря в Семеновском Нижегородской области произошел пожар в одном из домов по улице Советской.
Днем 29 декабря в Семеновском Нижегородской области произошел пожар в одном из домов по улице Советской.
В квартире 54-летнего мужчина загорелся телевизор. Пострадавших нет. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.
Прибывшие пожарные эвакуировали 36 человек, двое из которых
Площадь пожара составила три квадратных метра.
Возгорание произошло
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде на набережной Гребного канала загорелся неэксплуатируемый зимой дебаркадер.