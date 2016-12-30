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11:41 (мск), источник: 112.ua

В Киеве ночью патрульные устроили погоню за автомобилем, произошла стрельба

В погоне принимали участие около 6 патрульных авто.

В столице минувшей ночью правоохранители со стрельбой гнались за автомобилем, водитель которого, вероятно, скрылся с места аварии. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел в Святошинском районе Киева в районе ул. Борщаговской. В ходе погони со стрельбой был задержан автомобиль Mazda.

«В погоне принимали участие около 6 патрульных авто. Пришлось открыть огонь на поражение. Автомобиль с характерными для ДТП повреждениями», — говорится в сообщении.

На месте работала оперативно-следственная группа.

Ранее в сеть выложили видео общения патрульных с водителем, после которого тот устроил погоню за копами.

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