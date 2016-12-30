На метро Оболонь под поезд упал мужчина
На станции метро Оболонь в киевском метрополитене под поезд упал мужчина.
На станции метро Оболонь в киевском метрополитене под поезд упал мужчина.
Об этом в Facebook сообщает Киев Оперативный.
Под вагон поезда попал мужчина средних лет, серьезно он не пострадал.
— После того как его достали, он радостно кричал, что у него сегодня день рождения и с ним все в порядке, — сообщает ресурс.
К слову, в ноябре на станции метро Золотые ворота самоубийца бросился под поезд.