На метро Оболонь под поезд упал мужчина

Об этом в Facebook сообщает Киев Оперативный.

Под вагон поезда попал мужчина средних лет, серьезно он не пострадал.

— После того как его достали, он радостно кричал, что у него сегодня день рождения и с ним все в порядке, — сообщает ресурс.

К слову, в ноябре на станции метро Золотые ворота самоубийца бросился под поезд.