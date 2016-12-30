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11:28 (мск), источник: Ictv.ua

На метро Оболонь под поезд упал мужчина

На станции метро Оболонь в киевском метрополитене под поезд упал мужчина.

Об этом в Facebook сообщает Киев Оперативный.

Под вагон поезда попал мужчина средних лет, серьезно он не пострадал.

— После того как его достали, он радостно кричал, что у него сегодня день рождения и с ним все в порядке, — сообщает ресурс.

К слову, в ноябре на станции метро Золотые ворота самоубийца бросился под поезд.

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