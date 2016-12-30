Специалисты не нашли повреждений корпуса реактора для Белорусской АЭС
Двадцать девятого декабря был проведен осмотр нового корпуса.
Двадцать девятого декабря был проведен осмотр нового корпуса.
Эксперты не обнаружили повреждений на корпусе реактора для Белорусской АЭС. Информацию об этом предоставили в
Двадцать девятого декабря был проведен осмотр нового корпуса. Среди специалистов, принявших в этом участие, были работники
Несколькими днями ранее во время транспортировки корпуса реактора на ж/д станции Славное металлический транспортный кожух незначительно коснулся полой железобетонной опоры. Состав в это время двигался со скоростью примерно 3 км/час.
Напомним, что корпус реактора прибыл на площадку БелАЭС поздним вечером двадцать восьмого декабря.