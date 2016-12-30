Специалисты не нашли повреждений корпуса реактора для Белорусской АЭС

Эксперты не обнаружили повреждений на корпусе реактора для Белорусской АЭС. Информацию об этом предоставили в пресс-службе БелАЭС.

Двадцать девятого декабря был проведен осмотр нового корпуса. Среди специалистов, принявших в этом участие, были работники завода-изготовителя, БЖД, компании перевозчика, страховой компании, а также присутствовали генконструктор, заказчик и генподрядчик. Повреждений не обнаружили.

Несколькими днями ранее во время транспортировки корпуса реактора на ж/д станции Славное металлический транспортный кожух незначительно коснулся полой железобетонной опоры. Состав в это время двигался со скоростью примерно 3 км/час.

Напомним, что корпус реактора прибыл на площадку БелАЭС поздним вечером двадцать восьмого декабря.