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10:58 (мск), источник: БЕЛТА

Специалисты не нашли повреждений корпуса реактора для Белорусской АЭС

Двадцать девятого декабря был проведен осмотр нового корпуса.

Эксперты не обнаружили повреждений на корпусе реактора для Белорусской АЭС. Информацию об этом предоставили в пресс-службе БелАЭС.

Двадцать девятого декабря был проведен осмотр нового корпуса. Среди специалистов, принявших в этом участие, были работники завода-изготовителя, БЖД, компании перевозчика, страховой компании, а также присутствовали генконструктор, заказчик и генподрядчик. Повреждений не обнаружили.

Несколькими днями ранее во время транспортировки корпуса реактора на ж/д станции Славное металлический транспортный кожух незначительно коснулся полой железобетонной опоры. Состав в это время двигался со скоростью примерно 3 км/час.

Напомним, что корпус реактора прибыл на площадку БелАЭС поздним вечером двадцать восьмого декабря.

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