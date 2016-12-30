На Урале бывший лесничий получил 5 лет условно за незаконную вырубку сосен

ЧЕЛЯБИНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Суд города Катав-Ивановска Челябинской области приговорил бывшего лесничего к 5 годам лишения свободы условно за незаконную вырубку сосен на сумму около 34,5 млн рублей. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе облпрокуратуры.

«Бывший лесничий Орловского участкового лесничества (Челябинская область — прим. ТАСС) Алексей Логинов был активным участником организованной преступной группы, которая занималась незаконной рубкой и продажей сосен. Материальный ущерб, причиненный соучастниками лесному фонду Российской Федерации, составил около 34,5 млн рублей. Судом Логинову назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года 6 месяцев. Также суд лишил осужденного права занимать должности в лесной сфере на срок 3 года», — говорится в сообщении.