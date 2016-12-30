На Урале бывший лесничий получил 5 лет условно за незаконную вырубку сосен
Материальный ущерб, причиненный соучастниками лесному фонду Российской Федерации, составил около 34,5 млн рублей.
Материальный ущерб, причиненный соучастниками лесному фонду Российской Федерации, составил около 34,5 млн рублей.
ЧЕЛЯБИНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Суд города
«Бывший лесничий Орловского участкового лесничества (Челябинская область — прим. ТАСС) Алексей Логинов был активным участником организованной преступной группы, которая занималась незаконной рубкой и продажей сосен. Материальный ущерб, причиненный соучастниками лесному фонду Российской Федерации, составил около 34,5 млн рублей. Судом Логинову назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года 6 месяцев. Также суд лишил осужденного права занимать должности в лесной сфере на срок 3 года», — говорится в сообщении.
Там добавили, что незаконная вырубка продолжалась с августа 2011 года по июль 2014 года. Злоумышленники составляли фиктивные договоры