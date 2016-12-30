На Кубани из перевернувшейся иномарки госпитализирована женщина-водитель
Авария произошла 29 декабря в Тимашевском районе.
Авария произошла 29 декабря в Тимашевском районе.
По предварительным данным отдела пропаганды краевого УГИБДД, в районе 40-километра автодороги «Краснодар — Ейск» 42-летняя женщина, управляя автомобилем «Шевроле Авео», не выбрала безопасную скорость движения. Иномарка вылетела с дороги и опрокинулась.
В результате происшествия водитель иномарки с травмами была госпитализирована. Обстоятельства происшествия устанавливаются.