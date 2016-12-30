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13:03 (мск), источник: Югополис

На Кубани из перевернувшейся иномарки госпитализирована женщина-водитель

Авария произошла 29 декабря в Тимашевском районе.

По предварительным данным отдела пропаганды краевого УГИБДД, в районе 40-километра автодороги «Краснодар — Ейск» 42-летняя женщина, управляя автомобилем «Шевроле Авео», не выбрала безопасную скорость движения. Иномарка вылетела с дороги и опрокинулась.

В результате происшествия водитель иномарки с травмами была госпитализирована. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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