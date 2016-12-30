Офицер воинской части Богучара, где повесился контрактник, отправится в колонию

Офицера признали виновным в превышении должностных полномочий. В суде было доказано, что мужчина применял к сержанту физическое насилие и постоянно оскорблял, искажая его фамилию. Именно это и стало причиной самоубийства. В июле 2016 года 35-летний контрактник покончил с собой в своем доме в одном из сёл Богучарского района.