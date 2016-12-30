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11:02 (мск), источник: НТА-Приволжье

Водитель Mercedes погиб под колесами грузовика в Нижегородской области

Как сообщает УГИБДД России по Нижегородской области, ДТП произошло 29 декабря в 03:25 на 33 км автодороги «Шопша — Иваново — Нижний Новгород» (Балахнинский район).

58-летний водитель, управляя грузовиком Iveco, в ходе движения допустил отсоединение задних левых колес, в результате чего произошло столкновение колес с Mercedes и ГАЗелью.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Mercedes. 44-летний водитель иномарки погиб, а его 42-летнему пассажиру была оказана медпомощь на месте.

Всего 29 декабря в Нижегородской области произошло 15 ДТП, в которых 1 человек погиб и 18 человек получили ранения.

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