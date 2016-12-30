Расследование катастрофы Ту-154 не смогло найти признаков теракта

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU — Версия о теракте на борту разбившегося под Сочи 25 декабря Ту-154 Минобороны не находит подтверждения, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом расследования.
Первые данные расшифровки бортовых самописцев, а также анализ состояния обломков, в том числе, отсутствие следов взрывчатых веществ, не оставляет оснований для дальнейшей проработки версии, которую потенциально можно квалифицировать как теракт
Таким образом, участникам расследования не удалось установить последствий взрыва либо технического вмешательства извне.
Кроме того, среди основных версий более не фигурируют сложные метеоусловия. «На первый план выходят версии о техническом и человеческом факторах, которые потенциально в совокупности могли привести к катастрофе», — сказал источник.
Он сообщил, что комиссия уделит особое внимание техническому состоянию воздушного судна. «Будет дополнительно уточнены параметры обслуживания самолета, квалификация обслуживающего персонала аэродромных служб, летного экипажа, взяты пробы топлива», — сказал источник.