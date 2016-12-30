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11:11 (мск), источник: Интерфакс

Расследование катастрофы Ту-154 не смогло найти признаков теракта

Данные расшифровки бортовых самописцев, а также анализ состояния обломков, не оставляют оснований для дальнейшей проработки версии, которую можно квалифицировать как теракт, сообщил источник.

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26
фотографий
26
фотографий

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU — Версия о теракте на борту разбившегося под Сочи 25 декабря Ту-154 Минобороны не находит подтверждения, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом расследования.

Первые данные расшифровки бортовых самописцев, а также анализ состояния обломков, в том числе, отсутствие следов взрывчатых веществ, не оставляет оснований для дальнейшей проработки версии, которую потенциально можно квалифицировать как теракт
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Таким образом, участникам расследования не удалось установить последствий взрыва либо технического вмешательства извне.

Кроме того, среди основных версий более не фигурируют сложные метеоусловия. «На первый план выходят версии о техническом и человеческом факторах, которые потенциально в совокупности могли привести к катастрофе», — сказал источник.

Он сообщил, что комиссия уделит особое внимание техническому состоянию воздушного судна. «Будет дополнительно уточнены параметры обслуживания самолета, квалификация обслуживающего персонала аэродромных служб, летного экипажа, взяты пробы топлива», — сказал источник.

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