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11:57 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Одного из фигурантов дела о «Боярышнике» в Приангарье арестовали на 2 месяца

Меру пресечения изменил Иркутский областной суд.

Источник: IrkutskMedia.ru

Одному из главных фигурантов уголовного дела по «Боярышнику» — индивидуальному предпринимателю — изменили меру пресечения с домашнего ареста на арест сроком на 2 месяца. Иркутский областной суд принял соответствующее решение после обжалования. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Напомним, следователи продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц) по факту гибели людей после употребления спиртосодержащей настойки.

Поквартирные обходы проходят в Иркутске в связи с отравлением жителей спиртосодержащей жидкостью «Боярышник». На оперативном совещании, прошедшем в администрации города под председательством вице-мэра Ивана Носкова, дано поручение максимально информировать горожан об опасности отравления.

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, начиная с 17 декабря, совершено 34 выезда скорой помощи на вызовы в квартиры пострадавших.

По информации члена Иркутского регионального штаба ОНФ Александра Деева, под видом средства для приема ванны «Боярышник» продавалась бесцветная жидкость объемом 250 мл, в составе которой указаны спирт этиловый (93 градуса), вода и несколько других компонентов.

«Примечательно, что все формулировки и размер шрифта на этикетке отравы очень профессионально разработаны и могут трактоваться двояко. Например, формулировка “Опасно принимать внутрь” вместо “Прием внутрь запрещен”. Крупным шрифтом из предложения о составе выделено слово “Боярышник”, что может показаться названием этого концентрата», — подчеркнул представитель Народного фронта.

Александр Деев отметил, что сбыт подобных алкогольных изделий осуществлялся через различные стационарные (вендинговые) автоматы, киоски и небольшие магазины. Иногда продажа осуществлялась и в розлив. По мнению Деева, гражданам необходимо активнее реагировать на случаи незаконной торговли спиртосодержащими товарами, под какими бы этикетками они ни производились.

По информации министра здравоохранения Иркутской области Олега Ярошенко, по данным на 09.00 30 декабря всего пострадавших от отравления метиловым спиртом 123 человека, погибло 76 человек. В стационарах находится восемь человек. Были выписаны по улучшению здоровья 30 человек, девять человек отказались от госпитализации.

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