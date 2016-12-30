Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Плюсы и минусы домов комфорткласса
10 лучших материалов года по версии читателей «Здоровья Mail.Ru»
Смешные, страшные, зрелищные: незабываемые сцены из фильмов
Минобороны сообщило об инциденте на борту Ту-154 перед падением
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Звездные свадьбы 2016 года: фотоКто из известных актеров и спортсменов женился или вышел замуж в уходящем году?
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Крушение Ту-154: что произошло в последние 10 секунд
Врач убил пациентку одним уколом (видео)
Россия зачёт не сдала. «Молодёжка» снова проиграла конкуренту
Китайский клуб предложил за Роналду € 300 млн
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Новосибирцев пугали «мандариновым гриппом»
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
10«Мин нет»
25События года в фотографиях
11:19 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске «Тойота» врезалась в автомобиль ДПС

Инспектор ГИБДД получил травмы, рассказали в МВД.

В Новосибирске «Тойота» врезалась в автомобиль ДПС, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Инцидент произошел в Новосибирском районе области в 6:20 утра. Женщина на автомобиле «Тойота РАВ 4» ехала из поселка «Садовый» в Новосибирск и врезалась в автомобиль ДПС, который стоял на парковочном кармане.

«В результате аварии пострадал инспектор ГИБДД, находившийся на переднем пассажирском сиденье. Сотрудник полиции был осмотрен медиками, которые диагностировали у него ушиб руки и грудной клетки», — рассказали полицейские.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Мужчина под дулом пистолета заставил подростка копать себе могилу
Трамп отреагировал на новые санкции США против России
Расследование катастрофы Ту-154 не обнаружило признаков теракта
Выдворяемые из США дипломаты РФ не могут купить билеты в Москву
Пяти вузам запретили прием студентов
Итоги-2016. Главные события года в алфавитном порядке
СМИ оценили «троллинг» российского посольства в адрес Обамы
Похороны Кэрри Фишер и Дебби Рейнольдс будут совместными
Спорт
Россия зачёт не сдала. «Молодёжка» снова проиграла конкуренту Сборная России после кошмарного начала выравняла игру с США, но не смогла одолеть одного из главных соперников в борьбе за медали МЧМ
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовится? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся основываясь на количестве уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Назван самый дорогостоящий кинопровал 2016 года Опубликован рейтинг, в который вошли фильмы, не окупившие затрат на производство, таких именитых режиссеров, как Тимур Бекмамбетов, Стивен Спилберг и Роберт Земекис
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Минстрой запустит в Крыму «нормальную ипотеку»
В России запретят выписывать детей из квартир
Платную парковку введут в Подмосковье со следующего года
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки Елка – один из главных атрибутов Нового года, ее можно встретить почти в каждом доме. С самого начала декабря в соцсетях среди обычных пользователей и звезд началось настоящее соревнование, кто лучше и пышнее украсит новогоднее дерево.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь