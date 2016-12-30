В Новосибирске «Тойота» врезалась в автомобиль ДПС, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Инцидент произошел в Новосибирском районе области в 6:20 утра. Женщина на автомобиле «Тойота РАВ 4» ехала из поселка «Садовый» в Новосибирск и врезалась в автомобиль ДПС, который стоял на парковочном кармане.

«В результате аварии пострадал инспектор ГИБДД, находившийся на переднем пассажирском сиденье. Сотрудник полиции был осмотрен медиками, которые диагностировали у него ушиб руки и грудной клетки», — рассказали полицейские.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.