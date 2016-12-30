В Новосибирске «Тойота» врезалась в автомобиль ДПС
Инспектор ГИБДД получил травмы, рассказали в МВД.
Инспектор ГИБДД получил травмы, рассказали в МВД.
В Новосибирске «Тойота» врезалась в автомобиль ДПС, об этом сообщает
Инцидент произошел в Новосибирском районе области в 6:20 утра. Женщина на автомобиле «Тойота РАВ 4» ехала из поселка «Садовый» в Новосибирск и врезалась в автомобиль ДПС, который стоял на парковочном кармане.
«В результате аварии пострадал инспектор ГИБДД, находившийся на переднем пассажирском сиденье. Сотрудник полиции был осмотрен медиками, которые диагностировали у него ушиб руки и грудной клетки», — рассказали полицейские.
По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.