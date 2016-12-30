В Березниках мужчину посадили в тюрьму за избиение полицейского

36-летний житель Березников признан виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Инцидент произошёл в мае 2016 года. Блюститель порядка, услышав шум в подъезде жилого дома, поднялся на лестничную площадку, где увидел преступника, который выламывал дверь кладовой. Полицейский пытался остановить мужчину, но в результате получил удар кулаком по лицу.