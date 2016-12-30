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11:20 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Березниках мужчину посадили в тюрьму за избиение полицейского

Отбывать наказание злоумышленник будет в колонии строгого режима.

36-летний житель Березников признан виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Инцидент произошёл в мае 2016 года. Блюститель порядка, услышав шум в подъезде жилого дома, поднялся на лестничную площадку, где увидел преступника, который выламывал дверь кладовой. Полицейский пытался остановить мужчину, но в результате получил удар кулаком по лицу.

Было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил горе-взломщика к 1 году 10 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

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