Беременная жительница Коркино попала в ДТП

Жительница Коркино на позднем сроке беременности стала участницей ДТП, сообщают в управлении гражданской защиты по Челябинской области Коркинского района.

Вчера, 29 декабря, в Еткульском районе 31-летняя женщина на 37-й неделе беременности, управляя автомобилем Mazda, столкнулась с водителем «Лада Приора».

В результате аварии 68-летний водитель «Лады» из Еманжелинска оказался зажат в автомобиле. Коркинские спасатели, прибывшие на место случившегося, извлекли пострадавшего из машины. Мужчину госпитализировали с переломом левого бедра и многочисленными ушибами в больницу села Еткуль.

Беременная женщина отделалась ушибами и была доставлена в гинекологическое отделение.