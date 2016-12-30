В столкновении двух «Тойот» на 24-й Северной в Омске пострадали четыре человека

Вчера, 29 декабря, десять часов вечера врачи скорой помощи сообщили в ГИБДД об автоаварии на улице 24-й Северной.

Как сообщает УМВД по Омской области, на перекрёстке 24-й Северной с 11-й Амурской столкнулись автомобили «Тойота Импульс» и «Тойота Марк 2». По предварительным данным, ДТП устроил 42-летний водитель «Тойоты Импульс». При повороте на 11-ю Амурскую он врезался в автомобиль, который ехал во встречном направлении. Оба водителя были трезвы.

Медицинская помощь понадобилась четверым: 42-летнему виновнику аварии, его 34-летней пассажирке, 23-летнему водителю «Тойоты Марк» и его 23-летнему пассажиру.

Как рассказывают пользователи соцсетей, ДТП стало причиной вечерних пробок.