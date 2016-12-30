Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Как выжить в офисе в следующем году: готовимся
Самый высокооплачиваемый чиновник Минобороны уйдет в отставку
Минобороны сообщило об инциденте на борту Ту-154 перед падением
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Пропавшего посла нашли мертвым в сгоревшей машине (видео)
Врач убил пациентку одним уколом (видео)
Данные из черных ящиков Ту-154: СМИ установили порядок событий
"Громадное PR-фиаско": эксперт о крушении Ту-154
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Новосибирцев пугали «мандариновым гриппом»
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
10«Мин нет»
25События года в фотографиях
11:28 (мск), источник: Om1.ru

В столкновении двух «Тойот» на 24-й Северной в Омске пострадали четыре человека

Полиция назвала предполагаемого виновника аварии, которая спровоцировала накануне вечером пробки в Амурском посёлке.

Вчера, 29 декабря, десять часов вечера врачи скорой помощи сообщили в ГИБДД об автоаварии на улице 24-й Северной.

Как сообщает УМВД по Омской области, на перекрёстке 24-й Северной с 11-й Амурской столкнулись автомобили «Тойота Импульс» и «Тойота Марк 2». По предварительным данным, ДТП устроил 42-летний водитель «Тойоты Импульс». При повороте на 11-ю Амурскую он врезался в автомобиль, который ехал во встречном направлении. Оба водителя были трезвы.

Медицинская помощь понадобилась четверым: 42-летнему виновнику аварии, его 34-летней пассажирке, 23-летнему водителю «Тойоты Марк» и его 23-летнему пассажиру.

Как рассказывают пользователи соцсетей, ДТП стало причиной вечерних пробок.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Следственный комитет объявил о раскрытии убийства омского бизнесмена Берга
Трамп отреагировал на новые санкции США против России
Расследование катастрофы Ту-154 не обнаружило признаков теракта
Выдворяемые из США дипломаты РФ не могут купить билеты в Москву
Пяти вузам запретили прием студентов
Итоги-2016. Главные события года в алфавитном порядке
СМИ оценили «троллинг» российского посольства в адрес Обамы
Похороны Кэрри Фишер и Дебби Рейнольдс будут совместными
Спорт
Россия зачёт не сдала. «Молодёжка» снова проиграла конкуренту Сборная России после кошмарного начала выравняла игру с США, но не смогла одолеть одного из главных соперников в борьбе за медали МЧМ
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовится? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся основываясь на количестве уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Назван самый дорогостоящий кинопровал 2016 года Опубликован рейтинг, в который вошли фильмы, не окупившие затрат на производство, таких именитых режиссеров, как Тимур Бекмамбетов, Стивен Спилберг и Роберт Земекис
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В России запретят выписывать детей из квартир
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
3000 петербуржцев рискуют остаться без света на Новый год
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки Елка – один из главных атрибутов Нового года, ее можно встретить почти в каждом доме. С самого начала декабря в соцсетях среди обычных пользователей и звезд началось настоящее соревнование, кто лучше и пышнее украсит новогоднее дерево.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь