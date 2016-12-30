Шесть человек погибли в ДТП на дорогах Иркутской области за сутки
За прошедшие сутки в Иркутской области произошло пять
За прошедшие сутки в Иркутской области произошло пять
29 декабря около 13.00 часов на 390 км федеральной автодороге «Вилюй» в Нижнеилимском районе в аварии погибли три человека.
Установлено, что водитель «Лада Гранта», следуя из
Сотрудники ГИБДД призывают водителей не совершать на дорогах необдуманных рискованных маневров, опасных обгонов, перестроений, обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства.