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17:16 (мск), источник: Baikal-info.ru

Шесть человек погибли в ДТП на дорогах Иркутской области за сутки

За прошедшие сутки в Иркутской области произошло пять дорожно-транспортных происшествий, унесших жизни шести человек, об этом сообщает 30 декабря 2016 года пресс-служба ГИБДД по региону.

29 декабря около 13.00 часов на 390 км федеральной автодороге «Вилюй» в Нижнеилимском районе в аварии погибли три человека.

Установлено, что водитель «Лада Гранта», следуя из Усть-Кута в Братск, превысил скорость, не справился с управлением, машину занесло, она столкнулась со встречно идущим бензовозом. В результате 64-летний водитель, его 51-летняя супруга и 14-летняя дочь, находящиеся в «Лада Гранта», от полученных травм скончались на месте аварии.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей не совершать на дорогах необдуманных рискованных маневров, опасных обгонов, перестроений, обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства.

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