Шесть человек погибли в ДТП на дорогах Иркутской области за сутки

29 декабря около 13.00 часов на 390 км федеральной автодороге «Вилюй» в Нижнеилимском районе в аварии погибли три человека.

Установлено, что водитель «Лада Гранта», следуя из Усть-Кута в Братск, превысил скорость, не справился с управлением, машину занесло, она столкнулась со встречно идущим бензовозом. В результате 64-летний водитель, его 51-летняя супруга и 14-летняя дочь, находящиеся в «Лада Гранта», от полученных травм скончались на месте аварии.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей не совершать на дорогах необдуманных рискованных маневров, опасных обгонов, перестроений, обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства.